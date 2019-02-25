Son Dakika Haberleri: Afad Gönüllüsü Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi

Afad Gönüllüsü Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tıp Fakültesi'nin Afet ve Acil Durum (AFAD) gönüllüsü öğrencilerine ilk yardımı eğitimi verildiği bildirildi.

Afad Gönüllüsü Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi, System.String[]
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tıp Fakültesi'nin Afet ve Acil Durum (AFAD) gönüllüsü öğrencilerine ilk yardımı eğitimi verildiği bildirildi.

AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlük konferans salonunda üniversite öğrencilerine afetlerde yapılacak ilk yardım hakkında eğitim verildi.

Afet yaşanmadan önce alınması gereken tedbirler, afet sırasında yapılacak müdahaleler ve sonrasındaki çalışmaların anlatıldığı eğitimle ilgili şu bilgiler verildi:

"AFAD Başkanlığımız tarafından başlatılan Kırşehir'de de devam eden AFAD Gönüllülük Projesi ve bu sisteme dahil olan kişilerin, olası afet durumlarında nasıl hareket edecekleri, oluşturulan sisteme nasıl dahil olacakları ve arama kurtarma ekiplerine olay yerinde nasıl yardım edecekleri konuları hakkında bilgi verildi. Çadır kurma, doğada yaşam ve afet anında atılması gereken adımlar anlatıldı. Gönüllülerimiz, afetlerde ve acil durumlarda yardıma ihtiyacı olanlara bilinçli şekilde destek olarak, can kaybı ve yaralı sayısı yüksek durumlara karşı hızlı koordine olunması, bilinçli ve dirençli bir toplumun oluşturulması amaçlanıyor. AFAD gönüllüleriyle sık sık bir araya gelerek doğa yürüyüşleri, doğada yaşam ve afette yapılacaklar hakkında eğitim düzenliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:49 Kaynak: AA

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