Son Dakika Haberleri: Afad Gönüllüsü Projesi"

Afad Gönüllüsü Projesi"

1 saat önce

Kırklareli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Muhsin Özer, afet ve acil durumlar için AFAD'a destek olmak amacıyla "AFAD Gönüllüsü Projesi" başlattıklarını belirtti.

Afad Gönüllüsü Projesi
Kırklareli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Muhsin Özer, afet ve acil durumlar için AFAD'a destek olmak amacıyla "AFAD Gönüllüsü Projesi" başlattıklarını belirtti.


Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan projenin, kentte de tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Proje ilişkin kurum, kuruluş ve derneklerde bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaklarını ifade eden Özer, tüm vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti.

AFAD gönülleri ile daha güçlü olacaklarını dile getiren Özer, projede gönüllü olmak isteyenlerin kayıtlarının, e-Devlet üzerinden alınacağını bildirdi.

Özer, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Gönüllü eğitimleri 3 aşamada yapılacak olup, birinci aşama eğitimler AFAD portal üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleştirilecektir. AFAD gönüllüsü olmak isteyen 18 yaş üstü tüm bireyler e-devlet üzerinden AFAD gönüllü başvurusu yazarak, kolaylıkla müracaat edebileceklerdir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. AFAD gönüllüsü tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:34 Kaynak: AA

Kırklareli, AFAD, Güncel
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