GÜBRE ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜLER - Son Dakika
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GÜBRE ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜLER

22.09.2022 17:33

ARDAHAN'da sıvı gübre çukuruna düşerek boğulma tehlikesi geçiren yavru köpeği çıkaran AFAD ekipleri, kalp masajıyla hayata döndürdü.

ARDAHAN'da sıvı gübre çukuruna düşerek boğulma tehlikesi geçiren yavru köpeği çıkaran AFAD ekipleri, kalp masajıyla hayata döndürdü. Merkeze bağlı Akyaka köyünde Vedat Özgür'e ait ahırın sıvı gübre çukuruna yavru köpekle bir inek düştü. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevkedildi. Özel kıyafetlerini giyerek 5 metre derinliğindeki çukura giren görevliler, boğulmak üzere olan ineği traktöre bağladıkları halatla 2 saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Görevliler, çukurdan çıkardıkları ineği hortumla yıkayarak temizledi.

KALP MASAJI YAPTI

Gübre çukurundan çıkarılan yavru köpeğin kalbinin durduğunu farkeden bir görevli parmaklarıyla kalp masajı yapmaya başladı. Yerde masaj yaptığı köpeği daha sonra elleri arasına alan görevlinin çabaları sonuç verdi. Kalp masajı sonrası yeniden hayata döndürülen yavru köpek, sahibine teslim edildi.(DHA)

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Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜBRE ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜLER - Son Dakika

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SON DAKİKA: GÜBRE ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜLER - Son Dakika
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