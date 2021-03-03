AFAD Halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor - Son Dakika

AFAD Halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor

03.03.2021 10:39
AFAD Halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor, System.String[]

Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara "Afet Farkındalık" broşürleri dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara "Afet Farkındalık" broşürleri dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), her yıl olduğu gibi bu yıl da 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek depreme dikkat çekti. Düzceli vatandaşları deprem öncesi, sonrası ve deprem sırasında yapmaları gerekenler hakkında bilgilendiren AFAD ekipleri, esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıttı. Deprem Haftası kapsamında Krempark AVM önünde kurulan stantta vatandaşlara yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verildi.

"Düzce depremi en acı hisseden illerin başında geliyor"

1999 yılında yaşanan 2 ayrı depremde depremi en acı hisseden illerin başında geldiğini belirten AFAD İl Müdürü Ali Kartal şöyle konuştu: "1999 yılında iki depremi en acı hisseden illerin başında geliyoruz. Oradan edindiğimiz tecrübelerle il olarak vatandaşlar olarak ciddi tecrübelerimiz var. Bizde AFAD Müdürlüğü olarak bu tecrübelerimiz üzerine biraz daha vatandaşlarımızı bilinçlendirme yapma açısından eğitimlere devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı AFAD 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan etti. Bu kapsamda bir de Deprem Haftası ile birleşince bugün burada, AFAD, İtfaiye ve 4 gönüllü derneğimizle birlikte stant açtık. Ayrıca ilimizde 500'den fazla esnafı dolaşarak bilgilendirmelerde bulunduk ve broşür dağıttık. Esnafımıza sorular da sorduk. Toplanma alanını biliyor musunuz dedik. Birçoğu biliyor toplanma alanlarını. Sadece tabelasını görenler var. Ancak bu yeterli değil. Bilmenin yanında evine en yakın toplanma alanını da bilmesi lazım. Daha sonra yine vatandaşlarımıza aile planınızı yaptınız mı diye sorduk. Nedir aile planı? Afet meydana geldiğinde koca iş yerinde olabilir hanım evde olabilir çocuk okulda olabilir. Çocuğu okuldan kim alacak? Eş ile koca nerede buluşacak? Bunlar önemli konular. Yine evden çıkarken afet hazırlıkları kapsamında doğalgazın kapatılması, elektriklerin kapatılması son derece önemli."

"Yaralananların yüzde 50'si evde devrilen eşyalar yüzünden yaralandı"

Deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin altını çizen AFAD İl Müdürü Kartal, meydana gelen depremlerde yaralarının birçoğunun sabitlenmemiş eşyalardan kaynaklandığını belirterek şunları söyledi: "Evde eşyaların sabitlenmesi olayını sorduk. Maalesef 1999 yılı depremlerinde yaralananların yüzde 50'si evde devrilen eşyalar yüzünden yaralandı. Ölümlerin yüzde 3'ü devrilen eşyalar yüzünden oldu. Yüzde 3'ü demek 600 kişi demek. 600 kişi demek Van depreminde verdiğimiz ölü sayısı demek maalesef. Yine 35 bin yaralının 17 bini sabitlenmemiş eşyalardan meydana geliyor. Vatandaşlarımız duyarlı."

Afetlerde, kendilerine ve sevdiklerine yardım edecek önemli bilgi ve becerilere sahip olmak için ise e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllüsü başvurusu yapabiliyor. AFAD Gönüllüsü eğitimleri, internet ortamında uzaktan eğitimlerle başlayıp seviyelere göre yüz yüze ve saha eğitimleriyle devam ediyor. - DÜZCE

AFAD Halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor
AFAD Halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor
AFAD Halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor
AFAD Halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor
AFAD Halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor

Deprem Haftası, Deprem, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD Halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor - Son Dakika


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