AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı - Son Dakika
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AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

08.10.2022 17:22
AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen tır sürücülerine kumanya ikram etti.

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen tır sürücülerine kumanya ikram etti.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruğu 35 kilometreye yaklaştı.

Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü bekleyişlerini sürdürüyor.

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri de araçlarında bekleyen sürücülere su ve kumanya ikram etti. Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

YORUMLAR
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Edirne'ye gelen Bulgar turistten tepki çeken hareket! Elindeki paraları salladı Edirne'ye gelen Bulgar turistten tepki çeken hareket! Elindeki paraları salladı AFAD, gümrükte bekleyen tır sürücülerine kumanya ve su dağıttı AFAD, gümrükte bekleyen tır sürücülerine kumanya ve su dağıttı
Kaynak: AA

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Bulgaristan, Edirne, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı - Son Dakika

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