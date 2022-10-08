AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri de araçlarında bekleyen sürücülere su ve kumanya ikram etti. Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Bulgaristan, Edirne, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı - Son Dakika

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