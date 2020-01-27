AFAD hasarlı köy evlerine zorlu koşullarda ulaşmaya devam ediyor - Son Dakika

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AFAD hasarlı köy evlerine zorlu koşullarda ulaşmaya devam ediyor
6 saat önce
Elazığ merkezli 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında Malatya bölgesinde görevlendirilen Tokat AFAD ekibi, hasar gören köy evlerine tek tek ulaşarak depremzedelere çadır kurma işlemlerine devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:50 Kaynak: İHA
Elazığ merkezli 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında Malatya bölgesinde görevlendirilen Tokat AFAD ekibi, hasar gören köy evlerine tek tek ulaşarak depremzedelere çadır kurma işlemlerine devam ediyor.
Ülkemizin doğusunda meydana gelen Elazığ Merkezli 6.8 şiddetindeki depremde hasar alan illerin başında gelen Malatya'da AFAD ekipleri hasar gören köy evlerine ulaşmaya devam ediyor. Depremden hemen sonra Tokat'tan yola çıkan AFAD ekipleri Malatya'da evleri hasar görmüş depremzedelere ulaşmakla görevlendirildi. Ekipler Pütürge ilçesine bağlı Bayır Köyüne gelen ihbarı değerlendirmek için giden ekipler, köyde evi depremde hasar almış Menekşe teyzenin bahçesine AFAD çadırı kurarak riskli yapının içerisinden acil kullanabileceği eşyaların da çadıra yerleştirilmesine yardım etti.
(İHA)
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