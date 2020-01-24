AFAD: "Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemeli" - Son Dakika
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AFAD: "Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemeli"

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depremin ardından afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini bildirdi.

AFAD:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depremin ardından afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda, 28 çalışma grubunun, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."

Açıklamada, AFAD'ın, gelişmeleri aralıksız takip ettiği vurgulandı.

Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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