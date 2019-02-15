Afad Hastane Personeline Eğitim Verdi
1 saat önce
Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Iğdır Devlet Hastanesi çalışanlarına afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verdi.
Iğdır
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekipleri Iğdır Devlet Hastanesi
çalışanlarına afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verdi.
Birçok alanda eğitimlerine devam eden AFAD eğitmenleri, katılımcılara ilk 72 saat krizle mücadele, yangın söndürme tüplerinin kullanımı, afet türleri, afetin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.
Eğitim sonunda katılım sağlayan personellere AFAD tarafından sertifika verileceği açıklandı. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:29 Kaynak: İHA
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