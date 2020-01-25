AFAD : "Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz"

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