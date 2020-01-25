AFAD: "Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: 'Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve... - Son Dakika

AFAD: "Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve...

6 saat önce

AFAD: "Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz"

AFAD:

AFAD: "Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz"

AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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