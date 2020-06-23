AFAD hortum sırasında yapılacaklar konusunda uyardı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hortum sırasında alınacak önlemler konusunda bazı uyarılarda bulundu.

AFAD'ın yaptığı uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Hortuma yakalanırsanız, iç alandaysanız sığınağa yada penceresiz odalara sığınarak başınızı ve boynunuzu kollarınızla koruyun. Vücudunuzu battaniye yada kalın örtülerle koruyun. Pencere bulunan bir odaya sığındıysanız pencereleri kapalı tutun. Yüksek katlı binadaysanız alt katlara geçin. Dışarıdaysanız sığınacak güvenli bir yer arayın. Uçuşabilecek parçalara karşı başınızı koruyun. Köprü ve üst geçitlerden uzak durun."

(İHA)