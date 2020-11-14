AFAD için dolan kumbaralar İzmir depremi için açıldı - Son Dakika

AFAD için dolan kumbaralar İzmir depremi için açıldı

14.11.2020 11:38
AFAD için dolan kumbaralar İzmir depremi için açıldı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce 23 Nisan İlkokulu öğrencileri geçtiğimiz aylarda AFAD ile işbirliğinde 'Kitap kumbaram AFAD için Doluyor' kampanyası başlattı.

DÜZCE (İHA) – Düzce 23 Nisan İlkokulu öğrencileri geçtiğimiz aylarda AFAD ile işbirliğinde 'Kitap kumbaram AFAD için Doluyor' kampanyası başlattı. Öğrenciler her okuduğu kitap için kumbaralarına 1 TL koydu. Öğrenciler kampanya kapsamında toparladıkları parayı İzmir'e göndermek isteyince, kumbaralar İzmir depremzedelerine gönderilmek için açıldı.

Kitap okumaya teşvik ve Afet bilincinin oluşturulması kapsamında Düzce 23 Nisan İlkokulu yönetimi ile AFAD işbirliğinde 'Kitap kumbaram AFAD için doluyor' projesi başlatıldı. Yaklaşık 5 ay önce başlatılan proje kapsamında okulda bulunan öğrencilere AFAD tarafından kumbara verildi. Her öğrenci okuduğu 1 kitap için kumbaraya 1 TL atmaya başladı. Proje devam ederken, öğrenciler kumbaralarında ki paraların İzmir Depreminde kullanılmasını isteyince, kampanya sona erdirilerek kumbaralar açıldı. İzmir'de ki depremzedeler için kumbaralardan 3 bin 500 lira para toplanarak AFAD il müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Öğrencilerin minik yürekleri ile İzmir'de ki kardeşlerinin acılarını paylaştıklarını dile getiren okul müdürü Murat Gök: " Çocuklarımız Ayla'yı, Elif'i televizyonlarda izlediler. AFAD ile daha önce başlattığımız kampanyada çocuklarımız kumbaralarını doldurdu. Bize geldiler ve İzmir depreminde ki çocuklar için bu paranın kullanılmasını istediler. Bizde AFAD il müdürlüğü ile bu konuyu konuştuk ve onlarda çok anlamlı buldular. Kumbaralarımızı bugün açtık. İçinden tesadüftür ki İzmir'in plaka kodu olan 35'in 100 katı yani 3 bin 500 lira para çıktı. İlgili parayı AFAD'ın hesap numarasına yatırdık. İl Müdürlüğünden de yetkililer gelip çocuklarımıza deprem bilinci ile ilgili bilgilendirmeler yaptılar" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

AFAD için dolan kumbaralar İzmir depremi için açıldı
AFAD için dolan kumbaralar İzmir depremi için açıldı
AFAD için dolan kumbaralar İzmir depremi için açıldı
AFAD için dolan kumbaralar İzmir depremi için açıldı
AFAD için dolan kumbaralar İzmir depremi için açıldı

Kitap, Düzce, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD için dolan kumbaralar İzmir depremi için açıldı - Son Dakika


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