AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor - Son Dakika

AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Twitter hesabından Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırılarından kaçan sivillerin yaşadığı zor koşullara ilişkin video paylaştı.

AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Twitter hesabından Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırılarından kaçan sivillerin yaşadığı zor koşullara ilişkin video paylaştı.

"İdlib'de rejim güçlerinin saldırılarından kaçan sivillere yönelik insani yardımlarımız devam ediyor." başlığıyla paylaşılan videoda, zor koşullarda yaşamını sürdüren Suriyelilere, AFAD tarafından yapılan insani yardımların görüntülerine yer veriliyor.

Görüntülerde ayrıca AFAD personelince çadır kurulması, battaniye ve gıda kolisinin dağıtılması da yer alıyor.

Twitter, İdlib, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin Otomobili'nde "lale" detayı
Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
04:15 Patlayan lastiğe bakmak için durdu, canından oldu - Son Dakika
04:01 Yol kenarında patlayan lastiğini kontrol etmek isteyen sürücüye tır çarptı: 1 ölü - Son Dakika
03:50 YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (3) - Son Dakika
03:43 YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (4) - Son Dakika
03:31 'Evlat nöbeti'ndeki Hüsniye Kaya kızına kavuştu - Son Dakika
01:02 Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 04:27:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]