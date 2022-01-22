AFAD, İdlib'de üşüdüğü sırada fotoğrafı çekilen çocuğa ayakkabı hediye etti - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin İdlib ilindeki çadır kentte terlikle üşüdüğü sırada çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan çocuğa ulaştı.
Mustafa adındaki çocuğa ayakkabı hediye eden AFAD ekipleri, aileye de sivil toplum kuruluşlarınca gönderilen yardımları ulaştırdı.
AFAD Başkanı Yunus Sezer de sosyal medya hesabından ekiplerin çocuğa ayakkabı giydirdiği fotoğrafları paylaştı.
Kaynak: AA
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