AFAD Iğdır'da İkaz ve Alarm Siren Sistemi Projesi'ni test edecek - Son Dakika

AFAD Iğdır'da İkaz ve Alarm Siren Sistemi Projesi'ni test edecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Iğdır'da İkaz ve Alarm Siren Sistemi (İKAS) Projesi'ni test edeceğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Iğdır'da İkaz ve Alarm Siren Sistemi (İKAS) Projesi'ni test edeceğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, İKAS Projesi'ni yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Iğdır'da 13-17 Aralıkta siren ve anons sistemleri ile SMS ve mobil bilgilendirme sisteminin test edileceği vurgulanan açıklamada, "Iğdır'da bulunan vatandaşların testlerden dolayı endişeye kapılmaması rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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