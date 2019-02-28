Son Dakika Haberleri: Afad İl Müdürlüğü'nden Vali Şentürk'e Ziyaret

Afad İl Müdürlüğü'nden Vali Şentürk'e Ziyaret

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, '28 Şubat Sivil Savunma Günü' ve '1-7 Mart Deprem Haftası' dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve personelini kabul etti.

Afad İl Müdürlüğü'nden Vali Şentürk'e Ziyaret, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, '28 Şubat Sivil Savunma Günü' ve '1-7 Mart Deprem Haftası' dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve personelini kabul etti.

Vali Şentürk kabulünde, Türkiye'de ve dünyada son yıllarda yaşanan doğal afetlerde sivil savunma ve arama, kurtarma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti. AFAD'ın afetlerde yaptığı çalışmalara dikkat çeken Vali Şentürk, "Son yıllarda yaşanan doğal afetler sonrası AFAD tarafından yapılan çalışmalarla vatandaşlarımızda bir farkındalık oluştu. Halkın bilinçlendirilmesi önemli. Eğitilmiş, bilinçli bireylerin oluşturulduğu toplumlarda, yerinde, zamanında ve doğru yöntemlerle yapılan müdahaleler, kaza ve doğal afetler sonrasında yaşanan olumsuzlukları azaltacaktır. Her an yaşanabilecek acil durumlara hazır olmalıyız" dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Demirel ise hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi vererek, başta deprem olmak üzere yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı toplumsal bilinci artırmak ve halkı bilinçlendirerek farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:15 Kaynak: İHA

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