Afad İl Müdürlüğüne İzdes Ziyareti

Bilecik
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD
)'ne İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES)'den ziyaret gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı
tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında, Merkez
Valisi Hakan Yusuf Güner
Başkanlığında oluşturulan İZDES heyeti il müdürlüğünü ziyaret etti. Yapılan çalışmada, il müdürlüğünün afete hazırlık ve farkındalık çalışmaları, mevcut araç, bina durumu ve fiziki kaynaklar, personel durumundaki kapasitesi, tanıtım faaliyetleri, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon ile ilgili mevcut durum ve mevzuat uygulamalarının etkinliği ve karşılaşılan sorunlar değerlendirilmiş olup, merkez valisi ve İZDES heyeti inceleme, görüş ve önerilerde bulundular.
Öte yandan Beşir Derneği Marmara
Bölge Müdürü Suat Söğüt
, Bilecik İl Temsilcisi Caner Özteke ve AKUT Arama Kurtarma Derneği, Bozüyük
ekibi Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'den AFAD gönüllüğü ve afet ve acil durumlarda, arama ve kurtarma faaliyetleri, ortak çalışmalar ve eğitimler ile ilgili bilgi alarak olası afet ya da acil durumda yanlarında oldukları belirtildi. - BİLECİK