Son Dakika Haberleri: Afad İl Müdürlüğüne İzdes Ziyareti

Afad İl Müdürlüğüne İzdes Ziyareti

44 dakika önce

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD)'ne İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES)'den ziyaret gerçekleştirdi.

Afad İl Müdürlüğüne İzdes Ziyareti, System.String[]
Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD)'ne İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES)'den ziyaret gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında, Merkez Valisi Hakan Yusuf Güner Başkanlığında oluşturulan İZDES heyeti il müdürlüğünü ziyaret etti. Yapılan çalışmada, il müdürlüğünün afete hazırlık ve farkındalık çalışmaları, mevcut araç, bina durumu ve fiziki kaynaklar, personel durumundaki kapasitesi, tanıtım faaliyetleri, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon ile ilgili mevcut durum ve mevzuat uygulamalarının etkinliği ve karşılaşılan sorunlar değerlendirilmiş olup, merkez valisi ve İZDES heyeti inceleme, görüş ve önerilerde bulundular.

Öte yandan Beşir Derneği Marmara Bölge Müdürü Suat Söğüt, Bilecik İl Temsilcisi Caner Özteke ve AKUT Arama Kurtarma Derneği, Bozüyük ekibi Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'den AFAD gönüllüğü ve afet ve acil durumlarda, arama ve kurtarma faaliyetleri, ortak çalışmalar ve eğitimler ile ilgili bilgi alarak olası afet ya da acil durumda yanlarında oldukları belirtildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:55 Kaynak: İHA

Yaşam
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