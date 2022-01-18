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AFAD İl Müdürü Atsız: "Önemli bir yaralanma yok, hasar gören evlerde yaşayanları öğretmenevine yerleştirdik" - Son Dakika

AFAD İl Müdürü Atsız: "Önemli bir yaralanma yok, hasar gören evlerde yaşayanları öğretmenevine yerleştirdik"

18.01.2022 05:37

AFAD İl Müdürü Atsız: "Önemli bir yaralanma yok, hasar gören evlerde yaşayanları öğretmenevine yerleştirdik" Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.

AFAD İl Müdürü Atsız: "Önemli bir yaralanma yok, hasar gören evlerde yaşayanları öğretmenevine yerleştirdik"

KAYSERİ - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından AFAD İl Müdürü Osman Atsız yaptığı açıklamada önemli bir yaralanmanın olmadığını, hasar gören 2 evde yaşayan 8 kişinin öğretmenevine yerleştirildiğini söyledi.

Merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan 4.9 şiddetindeki depremin ardından ekipler, depremin hissedildiği Sarıoğlan ve Bünyan ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor. AFAD İl Müdürü Osman Atsız yaşanan depremin ardından İHA Muhabirine yaptığı yaptığı açıklamada önemli bir yaralanmanın olmadığını, bazı evlerde hafif hasarlar meydana geldiğini söyleyerek; "Saat 02.28 itibariyle bir deprem oldu 4.9 şiddetinde. Ekiplerimiz sahada taramalarını yaptı, şuana kadar olumsuz bir yaralanma veya eks durumumuz yok. Yarın sabah itibariyle mühendislerimiz bütün saha taramalarını yapacak. Yetkililerle devamlı iletişim halindeyiz. İtfaiye, jandarma, emniyet, Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği sahada. Bünyan'da 2 evimizde hafif hasarımız var. 2 evdeki 8 vatandaşımızı öğretmenevi ve akrabalarına yerleştirdik" dedi.

AFAD İl Müdürü Atsız: Önemli bir yaralanma yok, hasar gören evlerde yaşayanları öğretmenevine yerleştirdik
AFAD İl Müdürü Atsız: Önemli bir yaralanma yok, hasar gören evlerde yaşayanları öğretmenevine yerleştirdik
AFAD İl Müdürü Atsız: Önemli bir yaralanma yok, hasar gören evlerde yaşayanları öğretmenevine yerleştirdik

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İhlas Haber Ajansı, Sarıoğlan, Kayseri, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AFAD İl Müdürü Atsız: 'Önemli bir yaralanma yok, hasar gören evlerde yaşayanları öğretmenevine yerleştirdik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD İl Müdürü Atsız: "Önemli bir yaralanma yok, hasar gören evlerde yaşayanları öğretmenevine yerleştirdik" - Son Dakika
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