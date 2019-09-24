AFAD İl Müdürü Harman,

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, Aydın'da yaşayan her vatandaşın, Afet ve Acil Durum Çantası'nın hazır olması gerekliliğinin altı çizildi.



Aydın AFAD İl Müdürü Ramazan Harman ve şube müdürlerinin katıldığı değerlendirme toplantısında, Afet ve Acil Durum çantasına vurgu yapılarak, Eylül ayı içerisinde yapılan etkinlikler gözden geçirildi.



AFAD İl Müdürü Ramazan Harman toplantıda yaptığı konuşmada, "1'inci derece deprem bölgesi içerisinde yer alan ilimizde yaşayan her vatandaşın, her ailenin 6 ayda bir 10 dakikasını ayırarak Afet ve Acil Durum Çantası hazırlaması gerekir. Aydın AFAD olarak afet öncesi risk çalışmaları, afet sırasında yapılması gereken müdahaleler ve müdahale kapasitesinin arttırılmasına yönelik ve afet sonrası için çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz, vatandaşlarımızın da afetlerden sonra ilk dakikalar için bir Afet ve Acil Durum Çantası hazırlaması ve 6 ayda bir güncellemesi gerekiyor" dedi. - AYDIN