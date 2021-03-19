AFAD İl Müdürü'nden, cuma namazı öncesi 'afet' bilgilendirmesi - Son Dakika

AFAD İl Müdürü'nden, cuma namazı öncesi 'afet' bilgilendirmesi

SİVAS AFAD Müdürü Nazif Ekinci, 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesinin ardından cuma namazı öncesi vaaz kürsüsünden olası afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında cemaati bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın, 2021'i 'Afet Eğitim Yılı' ilan etmesiyle, kentlerde bu yöndeki çalışmalara ağırlık verildi. Bu kapsamda AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, kentteki Paşa Camisi'nde vaaz kürsüden cemaate seslendi. Ekinci, deprem, sel, heyelan ve çeşitli afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulundu. Herhangi bir afet durumunda kentte belirlenen toplanma alanları ile ilgili de cemaati bilgilendirdi.

Ardından kürsüye çıkan emekli Müftü Yardımcısı Halil Taşpınar afetlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerden örnekler okudu.