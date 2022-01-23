AFAD İl Müdürü Türker, Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti - Son Dakika

Malatya Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürü Mustafa Türker, Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Türker, AFAD olarak "Afete Hazır Türkiye" projesiyle eğitim çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Toplumun tüm kesimine afetlerin ilk 72 saatinde hazırlıklı olmaları için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Türker, çalışmalar hakkında Güner'e bilgiler verdi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner de AFAD'ın yaptığı bilgilendirme nedeniyle teşekkür etti.

AFAD'ın özverili çalışmalar yaptığını aktaran Güner, "AFAD hakikaten deprem bölgesine hızlı gitti, yerinde çalışmalar yaptı. AFAD'ın yaptığı çalışmaları da takdirle karşılıyoruz. Ziyaretleri için AFAD Müdürü Türker'e teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD Müdürü Mustafa Türker, başkan Güner'e AFAD çantası hediye etti.