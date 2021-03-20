AFAD ile BAİBÜ arasında "Afet Eğitim ve İşbirliği" protokolü imzalandı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "2021 Yılının Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında Bolu Valiliği öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi arasında "Afet Eğitim ve İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon'da salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen protokol imza törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ve akademisyenler katıldı.

Protokolle, Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afetlerde arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinde, eğitim ve tatbikatlar, afet başlıklı kongre, çalıştay ve benzeri faaliyetlerle üniversite personeline ve öğrencilerine yönelik eğitim ve diğer faaliyet çalışmaları planlanacak, afet eğitimi verilecek ve bu kapsamda iş birliği içerisinde vatandaşların afetlere karşı bilinçlendirilmesinde görev almaları sağlanacak.

Törende konuşan Vali Ümit, insanlar için sağlıktan sonra en önemli ihtiyacın güvenlik olduğunu vurgulayarak, "Can ve mal güvenliğinin olmadığı bir yerde insanın huzurlu olması beklenemez. Güvenlik için toplumlar oluşmuş, devletler kurulmuş, devletlere insanın ve toplumun güvenlik ihtiyacının karşılanması sorumluluğu verilmiş. Afet denildiğinde ilk etapta su baskını, heyelan, çığ, volkan patlaması gibi olaylar aklımıza gelmektedir. Bütün bunların içerisinde tarih boyunca insanları en çok korkutan ise nerede ve ne zaman geleceği hiç bilinmeyen yer sarsıntıları depremler olmuştur." ifadelerini kullandı.

Vali Ümit, 12 Kasım 1999'da Düzce merkezli meydana gelen depremde Bolu'da 48 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Aynı depremde 353 vatandaşımız da yaralandı. Halen daha bu ve benzeri depremlerin acı hatıraları yüreğimizde yerini korumaktadır. Deprem kaçınılmaz bir gerçektir. Ne yazık ki ilimiz genelinde deprem mevzuatına uygun olmayan önemli sayıda yapı bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.