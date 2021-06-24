Üye Girişi
AFAD ile OSBÜK arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

AFAD ile OSBÜK arasında iş birliği protokolü imzalandı

24.06.2021 15:47
AFAD ile OSBÜK arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) arasında organize sanayi bölgelerinde afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmaları, afet farkındalık eğitimleri ve 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamındaki faaliyetlerin eş güdüm içinde...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) arasında organize sanayi bölgelerinde afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmaları, afet farkındalık eğitimleri ve 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamındaki faaliyetlerin eş güdüm içinde yürütülmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

AFAD'da düzenlenen protokol törenine AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile iki kurumun yöneticileri katıldı.

Törende konuşan AFAD Başkan Vekili Taşdelen, 2021'in afet eğitim yılı olduğunu hatırlattı.

Taşdelen, afet farkındalık eğitimini bu yıl 51 milyon vatandaşa vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri imzaladıklarını ve imzalamaya devam edeceklerini dile getiren Taşdelen, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgeleri bizim için ayrıca bir önem arz ediyor. Malum biz tehlike, risk gibi kategorizasyonlar yapıyoruz. Tehlikelerin yoğun olarak bulunduğu yerler organize sanayi bölgeleri, dolayısıyla burada vereceğimiz eğitimler bir kat daha önem arz ediyor. Burada alınacak eğitimlerin birçok şeyi başından engelleyeceğini, birçok riski ortadan kaldıracağını varsayıyoruz. İnşallah öyle olur."

Taşdelen, organize sanayi bölgelerinin Türkiye'de yaygın şekilde bulunduğunu belirterek, "Neredeyse Türkiye'nin tüm coğrafyasında bir organize sanayi bölgesi var. Bu da çok büyük bir yekun ve eğitim seferberliği kendi içinde. Toplam çalışan sayısına baktığımızda 2 milyonu aşkın bir sayıdan bahsediyoruz. OSBÜK'ün hitap ettiği çalışan sayısı 2 milyondan fazla. Biz bu protokolle bu iki milyonun tamamına eğitim vermeyi öngörebiliriz." diye konuştu.

AFAD'ın afet öncesinde, sırasında ve sonrasında görev yapan bir kurum olduğunu ifade eden Taşdelen, 81 ilde risk azaltma planlarının hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü, bu çalışmaların 7 pilot ilde tamamlandığını söyledi.

Taşdelen, kalan 74 ilin risklerini ortaya koyan çalışmaları da eylül sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

OSBÜK Başkanı Kütükcü

OSBÜK Başkanı Kütükcü de Türkiye'nin afetlerdeki ortak gücü AFAD ile gurur duyduklarını söyledi.

"OSBÜK olarak 81 şehrimizde 353 organize sanayi bölgemizle AFAD ile her türlü iş birliğini yapmaya her zaman hazırız." diyen Kütükcü, bu kapsamda kendilerini ülkeye karşı sorumlu hissettiklerini ifade etti.

Organize sanayi bölgelerinde üretim yapan 67 bin işletmeyi ve 2 milyonun üzerindeki çalışanı kapsayan protokolü imzaladıklarını belirten Kütükcü, şunları dile getirdi:

"Organize sanayi bölgelerimizde afet risklerinin azaltılması, afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları, afet farkındalık eğitimleri gibi birçok konuyu kapsayan bu protokol, sanayi işletmelerimiz ve üretimin sürdürülebilirliği için gerçekten çok önemli. Çünkü deprem, sel, yangın gibi afetler sonucunda yaşananlar, can kayıplarına neden olduğu gibi işletmelerimizin ticari hayatlarını, insanımızın gelirini ve ülkemizin büyümesini de doğrudan olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla işletmelerimizi, KOBİ'lerimizi afetlere hazırlayarak afetlerden daha az etkilenen bir yapıya kavuşturmamız şart."

Konuşmaların ardından Taşdelen ve Kütükcü, iş birliği protokolünü imzaladı.

AFAD ile OSBÜK arasında iş birliği protokolü imzalandı
AFAD ile OSBÜK arasında iş birliği protokolü imzalandı
AFAD ile OSBÜK arasında iş birliği protokolü imzalandı
AFAD ile OSBÜK arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye, Kamu, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD ile OSBÜK arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor 17:16 Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü 17:15 Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 22,47'lik zam teklifi reddedildi 17:14 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 22,47'lik zam teklifi reddedildi
5 kez kendi cenazesini planlayan hastanın inanılmaz hikayesi! Koronavirüs testi 42 kez pozitif çıktı 17:13 5 kez kendi cenazesini planlayan hastanın inanılmaz hikayesi! Koronavirüs testi 42 kez pozitif çıktı Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek 17:10 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de 17:05 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Başkan adayının, 16:19 Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü 15:35 Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü

Son Dakika Haberleri
17:13 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 22,47'lik zam teklifi reddedildi
17:13 5 kez kendi cenazesini planlayan hastanın inanılmaz hikayesi! Koronavirüs testi 42 kez pozitif çıktı
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
16:26 Eski Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun 25 milyon liralık mirası 272 kişiye bölündü
16:18 Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi         
17:17
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu         
17:16
M3 para arzı 3,8 trilyon liraya çıktı M3 para arzı 3,8 trilyon liraya çıktı         
17:15
Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama         
17:14
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı         
17:12
UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem         
17:09
Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı         
17:05
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var         
15:57
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi         
14:46
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu         
14:11
Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu         
13:44
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 17:22:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD ile OSBÜK arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement