Son Dakika Haberleri: Afad ile Stk'lar Arasında İstişare Toplantısı

Afad ile Stk'lar Arasında İstişare Toplantısı

16 dakika önce

İzmir'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile sivil toplum kuruluşları istişare toplantısı düzenlendi.

Afad ile Stk'lar Arasında İstişare Toplantısı, System.String[]
İzmir'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile sivil toplum kuruluşları istişare toplantısı düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıya, Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan, Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Yusuf Aysu, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli AFAD İl müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Tezcan, burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıkları istişare toplantısının 8'incisini düzenlediklerini belirterek, "Toplantıların amacı, AFAD ile sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasını sağlamak ve doğru adımlar atarak, STK'nin akredite edilmesi." diye konuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu da sivil toplum kuruluşlarıyla çok önemli işlere imza attıklarını, bu çalışmaları devam ettirmek istediklerini vurguladı.

STK temsilcilerinin de söz aldığı toplantı, çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:26 Kaynak: AA

AFAD, Güncel
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