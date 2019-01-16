Son Dakika Haberleri: Afad ile Türk Kızılayı Yolda Kalanlara Çorba ve Kumanya Dağıttı

Afad ile Türk Kızılayı Yolda Kalanlara Çorba ve Kumanya Dağıttı

5 dakika önce

Kütahya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan kara yollarında mahsur kalanlara sıcak çorba ve kumanya ikram edildi.

Afad ile Türk Kızılayı Yolda Kalanlara Çorba ve Kumanya Dağıttı, System.String[]
Kütahya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan kara yollarında mahsur kalanlara sıcak çorba ve kumanya ikram edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Türk Kızılayı ekipleri, Kütahya'yı Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ile Balıkesir'e bağlayan ve yoğun kar yağışından kapanan kara yollarında mahsur kalan yaklaşık 500 kişiye sıcak çorba ve kumanya dağıttı.

AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu kara yollarının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 10 saat ulaşıma kapalı kaldığını söyledi.

Çok sayıda sürücü ve yolcunun yollar açılıncaya kadar aşırı soğukta araçlarında beklediğini belirten Artun, "Onları yalnız bırakmayarak, hazırladığımız kumanyaları sıcak çorbayla vatandaşlarımıza ikram ettik. Bu uygulamamız memnuniyetle karşılandı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:24 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 06:29:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afad ile Türk Kızılayı Yolda Kalanlara Çorba ve Kumanya Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]