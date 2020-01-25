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AFAD: "İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya'da 6...
13 dakika önce
AFAD: "İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya'da 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:06 Kaynak: AA
AFAD: "İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya'da 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır."
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