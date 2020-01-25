AFAD: "İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya'da 6... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: 'İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya'da 6... - Son Dakika

AFAD: "İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya'da 6...

13 dakika önce

AFAD: "İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya'da 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır.

AFAD:

AFAD: "İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya'da 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır."

Malatya, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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