Son Dakika Haberleri: Afad'ın 2018 Yılı Faaliyetleri

Afad'ın 2018 Yılı Faaliyetleri

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Deprem Simülasyon tırları aracılığıyla 2018 yılı içerisinde 59 ilde 67 bin 776 kişiye eğitim verildi.

Afad'ın 2018 Yılı Faaliyetleri, System.String[]
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Deprem Simülasyon tırları aracılığıyla 2018 yılı içerisinde 59 ilde 67 bin 776 kişiye eğitim verildi.

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, AFAD Deprem Simülasyon tırları bu dönemde 40 bin kilometre yol katetti. 59 ili ziyaret eden ekipler, 67 bin 776 kişiye eğitim verdi.

Arama kurtarma ekipleri, 2 bin 315 araç ve 8 bin 447 personelle bin 784 afet ve acil duruma müdahale etti.

Ayrıca yeni kurulanlarla birlikte deprem gözlem istasyonlarının sayısı bin 56'ya çıktı. Aynı dönemde 22 bin 728 deprem çözümlemesi yapıldı.

Bin 80 afet konutu ise hak sahiplerine teslim edildi.

AFAD ekipleri, 2018 yılı içerisinde Pakistan, Sudan, Filistin, Bangladeş, Vietnam, Laos, Suriye, Irak, Lübnan, Yemen, Makedonya, İran, Afganistan ve Endonezya'ya yardım elini uzattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:27 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, AFAD, Güncel
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