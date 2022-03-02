AFAD'ın 8 TIR'lık insani yardımı, Ukrayna ve Moldova'da - Son Dakika
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AFAD'ın 8 TIR'lık insani yardımı, Ukrayna ve Moldova'da

02.03.2022 16:43
AFAD'ın 8 TIR'lık insani yardımı, Ukrayna ve Moldova'da

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Ukrayna halkının ihtiyaçları için 8 TIR'dan oluşan insani yardım konvoyunun Ukraynalı ve Moldovalı yetkililere teslim edildiği açıklandı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Ukrayna halkının ihtiyaçları için 8 TIR'dan oluşan insani yardım konvoyunun Ukraynalı ve Moldovalı yetkililere teslim edildiği açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler kapsamında, ülke halkının acil insani ihtiyaçları için AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan 8 TIR'lık insani yardım konvoyu, bölgeye ulaştı. 8 TIR'dan 5'i Ukraynalı, 3'ü ise Moldovalı yetkililere teslim edildi. TIR'lardaki 1536 gıda kolisi, 360 aile çadırı, 16 genel maksat çadırı, 680 yatak, 680 yastık çarşaf seti ve 2 bin 640 battaniye, savaş mağdurlarına dağıtılacak.

Moldova'da düzenlenen törende konuşan Moldova İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sergeu Deaconu, "Büyük bir nüfus hareketiyle karşı karşıyayız. Türkiye yardım elini uzatan ilk ülkelerden. Yardımsever Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettarız" dedi.

AFAD'ın 8 TIR'lık insani yardımı, Ukrayna ve Moldova'da
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Togo Cumhuriyeti, Moldova, Ukrayna, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFAD'ın 8 TIR'lık insani yardımı, Ukrayna ve Moldova'da - Son Dakika


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