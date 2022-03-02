AFAD'ın 8 TIR'lık insani yardımı, Ukrayna ve Moldova'da - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Ukrayna halkının ihtiyaçları için 8 TIR'dan oluşan insani yardım konvoyunun Ukraynalı ve Moldovalı yetkililere teslim edildiği açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler kapsamında, ülke halkının acil insani ihtiyaçları için AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan 8 TIR'lık insani yardım konvoyu, bölgeye ulaştı. 8 TIR'dan 5'i Ukraynalı, 3'ü ise Moldovalı yetkililere teslim edildi. TIR'lardaki 1536 gıda kolisi, 360 aile çadırı, 16 genel maksat çadırı, 680 yatak, 680 yastık çarşaf seti ve 2 bin 640 battaniye, savaş mağdurlarına dağıtılacak.