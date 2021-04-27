Aydın Valisi Aksoy'a afet ve acil durum çantası verildi - Son Dakika

AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, Vali Hüseyin Aksoy'a afet ve acil durum çantası verdi.

Vali Aksoy'u makamında ziyaret eden Harman, ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu yılın "Afet Eğitim yYılı" olarak planlandığını anımsatan Vali Aksoy, Aydın'ın deprem riski taşıyan iller arasında yer aldığına dikkat çekti.

Kentte yaşayan tüm bireylerin depreme yönelik hazırlık yapmasının çok önemli olduğunu aktaran Aksoy, şöyle devam etti:

"AFAD Başkanlığımızın yürüttüğü bir çalışmada özellikle deprem öncesi hazırlıklara dikkat çekiliyor. Bir afet hazırlık çantası oluşturuldu. Bu çanta, deprem sonrası 72 saatte ihtiyaç olabilecek önemli unsurları içerisinde barındırıyor. Bu çanta aynı zamanda ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilecek bir noktada bulunacak."

Harman da afet ve acil durum çantasını her ailenin evinde bulundurması gerektiğine işaret etti.