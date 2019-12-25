AFAD'ın aralık ayı teması 'Bina Güvenliği' - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'ın aralık ayı teması 'Bina Güvenliği' - Son Dakika

AFAD'ın aralık ayı teması 'Bina Güvenliği'

6 saat önce

Uşak Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 'Afete Hazırlık Yılı' çalışmaları kapsamında aralık ayı teması olarak belirlenen 'Bina Güvenliği' konusunda Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turhan Akçay İlkokulunda bilgilendirme yapıldı.

AFAD'ın aralık ayı teması 'Bina Güvenliği', System.String[]

Uşak Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 'Afete Hazırlık Yılı' çalışmaları kapsamında aralık ayı teması olarak belirlenen 'Bina Güvenliği' konusunda Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turhan Akçay İlkokulunda bilgilendirme yapıldı.


Afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümü hedefleyen afete hazırlık yılı yoğun biçimde devam ediyor. 'Afetlere Hazır Ol' çağrısıyla her ay başka konuya odaklanan projenin aralık ayı teması "Bina Güvenliği" olarak belirlendi. Bu ayın teması ile AFAD, afetlere karşı güvenli binada oturma ve çalışma çağrısında bulunuyor. Afet geldiğinde binanın sağlam olması, büyüklüğü ve manzarası gibi ikincil özelliklerden çok daha hayati önem arz ediyor. Bu sebeple AFAD ekipleri vatandaşları, ev ve iş yerlerinin hem yapı güvenliğini hem de bir afet durumunda oluşabilecek riskleri incelemeye çağırıyor.


Proje kapsamında kritik önem taşıyan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi incelemelerde bulunan AFAD İl Müdürü Hüseyin Yıldırım ve AFAD ekiplerine hastane başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Erkan Eraslan, Destek Hizmetleri Kalite Müdürü Günay Sağır ve yönetimi eşlik ederek bilgiler aldılar. Hastanedeki incelemelerin ardından Turhan Akçay İlkokuluna incelemelerde bulunan AFAD İl Müdürü ve AFAD ekipleri buradaki incelemelerin ardından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Hayran, Okul Müdürü Abülkadir Taner ve öğretmenlerle sınıflara girerek bilgilendirme yaptılar. - UŞAK

Akçay, Uşak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
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