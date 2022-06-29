AFAD'ın arama kurtarma eğitimleri tamamlandı - Son Dakika
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AFAD'ın arama kurtarma eğitimleri tamamlandı

29.06.2022 12:38

AFAD'ın arama kurtarma eğitimleri tamamlandı Aksaray'da AFAD Gönüllüsü olarak e-devlet sisteminden dijital eğitimlerini tamamlayan adaylar yüz yüze eğitimler çerçevesinde 4 gün süren hafif arama kurtarma eğitimlerini tamamladı.

AFAD'ın arama kurtarma eğitimleri tamamlandı

AKSARAY - Aksaray'da AFAD Gönüllüsü olarak e-devlet sisteminden dijital eğitimlerini tamamlayan adaylar yüz yüze eğitimler çerçevesinde 4 gün süren hafif arama kurtarma eğitimlerini tamamladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan AFAD Gönüllülük Sistemine Aksaray'dan katılan 140 gönüllü adayı için yüz yüze eğitimler çerçevesinde 4 günlük hafif arama kurtarma eğitimi düzenlendi. Eğitimin ilk gününde sunumlarla eğitim alan gönüllü adaylarına afet çeşitleri, afetlere müdahale çeşitleri ve afet bilinci anlatımı yapıldı. İkinci gününde afet ve enkazda AFAD tarafından kullanılan malzemeler ve araç donanımları anlatıldı. Araç donanımları üzerinden tamamlanan ikinci gün eğitimlerinin ardından tekrar sunumlar yapıldı. Eğitimlerin üçüncü gününde gönüllü adayları için malzemeler uygulamalı olarak tanıtıldı. Her olaya farklı malzeme ile örnek veren AFAD Teknisyenleri gönüllü adaylarına basit uygulamalarla malzemelerin kullanılışını da gösterdi. Temel AFAD Gönüllüsü olmak için eğitimlerden geçen 140 gönüllü adayı hafif arama kurtarma eğitimlerinin son gününde sınava tabi tutuldu. Önce teorik sınavdan geçirilen 140 aday, daha sonra uygulamalı sınavla ilk yardım ve insani yardım eğitimlerine geçiş yapmaya hak kazandı.

Aksaray'da afet bilinci eğitimi alarak hafif arama-kurtarma eğitimlerine katılan gönüllü adayı Tansu Yar (21), "Bugün burada AFAD Gönüllüsü olarak Hafif Arama Kurtarma eğitiminde bulunmaktayız. Bir deprem veya doğal afet anında kullanacağımız araç gereçleri tanıyoruz, öğreniyoruz. Pratikler yapıyoruz. Burada usta teknisyenlerimizle iyi bir AFAD Gönüllüsü olmak için çok güzel bir eğitim alıyoruz. Burada bir hayata bir cana dokunmak için bulunmaktayız" dedi.

Bir başka gönüllü adayı Şerife Bozkurt ise, "Burada arama kurtarma eğitimlerini görüyoruz, bir yandan da malzemelerin tanımı yapılıyor bize. Hafif Arama Kurtarma ile hayatlara dokunacağız inşallah. Eğer bir enkaz olursa burada, buradan giderek gönüllü olarak AFAD personeline yardımcı olacağız. Burada biz AFAD teknisyenleri tarafından eğitim alıyoruz, kendimizi daha fazla pratikleştirmek için aynı zamanda kendimize katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

E-Devlet, Aksaray, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'ın arama kurtarma eğitimleri tamamlandı - Son Dakika

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