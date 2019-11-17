Son Dakika Haberleri: AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı
Son Dakika Güncel AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı - Son Dakika

AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Avrupanın 2'nci büyük deprem gözlem ağıyla depremleri daha hassas ölçebildiklerini bildirdi.

AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Avrupanın 2'nci büyük deprem gözlem ağıyla depremleri daha hassas ölçebildiklerini bildirdi.

AFAD, Twitter hesabından, deprem gözlem istasyonu sayısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Deprem gözlem istasyonu sayısının 1100'e ulaştığı belirtilen paylaşımda, "Avrupa'nın 2'nci büyük deprem gözlem ağıyla depremleri daha hassas ölçebiliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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