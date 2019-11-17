AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Avrupanın 2'nci büyük deprem gözlem ağıyla depremleri daha hassas ölçebildiklerini bildirdi.

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