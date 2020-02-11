AFAD'ın Düzce deposundan depremzedeler ile Suriye sınırına 10 tır çadır gönderildi - DÜZCE - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'ın Düzce deposundan depremzedeler ile Suriye sınırına 10 tır çadır gönderildi - DÜZCE - Son Dakika

AFAD'ın Düzce deposundan depremzedeler ile Suriye sınırına 10 tır çadır gönderildi - DÜZCE

18 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan Elazığ ile Malatya'daki depremzedelere ve Suriye sınırına toplam 10 tır çadır gönderildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan Elazığ ile Malatya'daki depremzedelere ve Suriye sınırına toplam 10 tır çadır gönderildi.

Elazığ merkezli 24 Ocak'taki 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Düzce deposundan 8 tır çadır, bölgeye sevk edildi.

AFAD Düzce İl Müdürlüğü binasının bahçesindeki depodan 28 metrekare büyüklüğündeki 588 adet çadırın yüklendiği tırlar, Diyarbakır AFAD Bölgesel Afet Lojistik Deposu'na doğru yola çıktı.

Öte yandan 16,5 metrekare büyüklüğündeki 272 adet çadır ise Suriye sınırına ulaştırılmak üzere 2 tıra yüklendi. Tırlar, çadırları Adana AFAD Bölgesel Afet Lojistik Deposu'na götürmek üzere bölgeye hareket etti.

AFAD'ın Düzce deposundan depremzedeler ile Suriye sınırına 10 tır çadır gönderildi - DÜZCE

Suriye, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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