AFAD'ın Düzce deposundan Elazığ'a 1 tır battaniye gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'ın Düzce deposundan Elazığ'a 1 tır battaniye gönderildi - Son Dakika

AFAD'ın Düzce deposundan Elazığ'a 1 tır battaniye gönderildi

17 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan 1 tır battaniye, bölgeye sevk edildi.

AFAD'ın Düzce deposundan Elazığ'a 1 tır battaniye gönderildi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan 1 tır battaniye, bölgeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, AFAD Düzce İl Müdürlüğü binasının bahçesindeki depodan 4 bin 46 adet battaniye tıra yüklendi.

Battaniyeleri depremzedelere ulaştıracak tır, bölgeye hareket etti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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