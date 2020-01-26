AFAD'ın Düzce deposundan Elazığ'a 1 tır battaniye gönderildi - Son Dakika

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AFAD'ın Düzce deposundan Elazığ'a 1 tır battaniye gönderildi
17 dakika önce
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan 1 tır battaniye, bölgeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:42 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan 1 tır battaniye, bölgeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, AFAD Düzce İl Müdürlüğü binasının bahçesindeki depodan 4 bin 46 adet battaniye tıra yüklendi.
Battaniyeleri depremzedelere ulaştıracak tır, bölgeye hareket etti.
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