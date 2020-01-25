AFAD'ın Düzce deposundan Malatya'ya 6 tır yatak gönderildi - Son Dakika

Daha sonra, tırlar Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'daki depremzelere ulaştırılmak üzere, AFAD'ın Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan 1716 adet katlanabilir yatak bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde meydana 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya 'ya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na ( AFAD ) bağlı Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan 6 tırla yatak gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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