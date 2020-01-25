AFAD'ın Düzce deposundan Malatya'ya 6 tır yatak gönderildi - Son Dakika

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AFAD'ın Düzce deposundan Malatya'ya 6 tır yatak gönderildi
28 dakika önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'ya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan 6 tırla yatak gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:28 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'ya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan 6 tırla yatak gönderildi.
Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'daki depremzelere ulaştırılmak üzere, AFAD'ın Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan 1716 adet katlanabilir yatak bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.
AFAD Düzce İl Müdürlüğü binasının bahçesindeki depodan, depremzedelerin yatak ihtiyacını gidermek amacıyla gecenin ilerleyen saatlerinde çalışma başlatıldı. 1716 adet katlanabilir yatak, 6 tıra yüklendi.
Daha sonra, tırlar Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.
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