AFAD'ın gönüllü sayısı 87 bine ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'ın gönüllü sayısı 87 bine ulaştı - Son Dakika

AFAD'ın gönüllü sayısı 87 bine ulaştı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca başlatılan proje kapsamında 87 bin kişi AFAD gönüllüsü oldu.

AFAD'ın gönüllü sayısı 87 bine ulaştı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca başlatılan proje kapsamında 87 bin kişi AFAD gönüllüsü oldu.

AA muhabirinin AFAD'dan edindiği bilgiye göre, geçen yıl Temmuz ayında başlatılan "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında hayata geçirilen "AFAD Gönüllülük Sistemi"ne başvurular devam ediyor.

Bu sistem sayesinde vatandaşlar, afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek AFAD gönüllüsü olabiliyor. Gönüllülük sistemi ile her bir vatandaşın afet ve acil durumlarda refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışacak bireyler olması amaçlanıyor.

Vatandaşların afet ve acil durumlar hakkında bilgi sahibi olmasına imkan tanıyan sistem, aynı zamanda ulusal afet gönüllülük organizasyonunun temelini oluşturuyor. Böylece her vatandaşın yakınlarında, afet ve acil durumlar konusunda yeterli eğitim ve beceriye sahip, ne yapacağını bilen bir AFAD gönüllüsünün bulunması hedefleniyor.

AFAD gönüllüsü olmak isteyenler e-devlet üzerinden başvurularını yapabiliyor. Sistemin duyurulduğu 2019 Temmuz ayından bu yana 87 bin kişi AFAD gönüllüsü oldu.

Gönüllülerin bilgisayar aracılığıyla çevrimiçi olarak başlayan eğitimleri, AFAD il müdürlüklerinde yüz yüze ve uzman AFAD ekipleriyle sahada devam ediyor.

Gönüllüler 3 seviyede sınıflandırılıyor

Sisteme dahil olan gönüllüler, yetkinlikleri ve aldıkları eğitimlere göre 3 ayrı seviyede sınıflandırılıyor. Çevrimiçi eğitimler yoluyla sisteme katılan Temel AFAD Gönüllüsünden, profesyonel ekiplere yardımcı Destek AFAD Gönüllüsü ve profesyonellerle koordineli çalışan Uzman AFAD Gönüllüsüne uzanan bir gönüllülük yolu bulunuyor.

Elazığ depreminde de görev aldılar

AFAD gönüllüleri son olarak 24 Ocak'ta meydana gelen, merkezi üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalarda da yer aldı. Gönüllüler özellikle depremzedelere insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasında aktif rol oynadı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde görev alan gönüllülerle özçekim yaparak teşekkür etti.

AFAD gönüllüleri ayrıca huzurevi ziyareti, kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal etkinliklerde de rol alıyor.

İçişleri Bakanlığı, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem
300 kiloluk "Çal Canavarı" öldürüldü Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı Şehidin abisi: Akşam bizim arkadaşa söylemiş, bize söylemezdi böyle şeyleri

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 17:31:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD'ın gönüllü sayısı 87 bine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]