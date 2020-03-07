AFAD'ın Hakkari'deki gönüllülük eğitimleri sürüyor - Son Dakika
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AFAD'ın Hakkari'deki gönüllülük eğitimleri sürüyor

6 saat önce

Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, e-devlet üzerinden gönüllülük başvurusunda bulunan gönüllülere ilk yardım eğitimi verdi.

AFAD'ın Hakkari'deki gönüllülük eğitimleri sürüyor, System.String[]

Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, e-devlet üzerinden gönüllülük başvurusunda bulunan gönüllülere ilk yardım eğitimi verdi.

AFAD Hakkari İl Müdürü Resul Karadeniz, başlattıkları AFAD Gönüllülük Projesi kapsamında e-devlet üzerinden gönüllülük başvurusunda bulunan gönüllülere yönelik eğitimlerini sürdürdüklerini söyledi

Karadeniz, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitmen İsmail Karabulak tarafından katılımcılara kırık, çıkık, yanık, boğulma, zehirlenme, temel yaşam desteği konularında eğitim verildiğini vurguladı.

Gönüllülere hem korunma hem de müdahale konularının uygulamalı olarak anlatıldığını aktaran Karadeniz, şunları belirtti:

"Eğitimlerde başarılı olanlara ilk yardım sertifikası verilecek. AFAD gönüllülerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca Hakkari'deki riskleri göz önünde bulundurarak, bu tür eğitim, tatbikat ve planlamalarımızla ilimizi afetlere daha hazır ve daha dirençli bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde çığda, doğada, dağda, yangın ve enkazda arama ve kurtarma eğitimleriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmalarımıza büyük desteği olan Valimiz İdris Akbıyık ve kurum amirlerine teşekkür ediyorum."

Hakkari, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:34 Kaynak: AA
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