AFAD'ın Lviv'deki sıcak yemek ikramı sürüyor - Son Dakika
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AFAD'ın Lviv'deki sıcak yemek ikramı sürüyor

30.03.2022 16:48
AFAD'ın Lviv'deki sıcak yemek ikramı sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Rusya'nın saldırılarının ardından yüz binlerce savaş mağduruna ev sahipliği yapan Ukrayna'nın Lviv şehrinde başlattığı çorba ve patates kızartması dağıtımı devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Rusya'nın saldırılarının ardından yüz binlerce savaş mağduruna ev sahipliği yapan Ukrayna'nın Lviv şehrinde başlattığı çorba ve patates kızartması dağıtımı devam ediyor.

Şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinin önündeki tırda hazırlanan ikramları tüketen Ukraynalılar, AFAD yetkililerine teşekkür etti.

AA muhabirine Kiev'deki çatışmalardan kaçarak Lviv'e geldiğini söyleyen Alena Lipovetska "Yardımlar tam da şu anda çok gerekli. Çünkü burada çok sayıda savaş mağduru insan var. Üstelik hiçbir maddi kazanç ve destekleri de yok. İşte bu yüzden yardımlar çok önemli. Türkiye'ye minnettarız." ifadelerini kullandı.

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Ukrayna, Rusya, Savaş, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD'ın Lviv'deki sıcak yemek ikramı sürüyor - Son Dakika


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