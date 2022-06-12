AFAD'ın milyonlarca kişiye yolladığı "Hayati Uyarı Bildirimi" sosyal medyada gündem oldu

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Sel felaketiyle sarsılan Ankara'da vatandaşlara korkutan uyarı: Daha da kötüsü geliyor

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Türkiye bir süre daha devam edecek şiddetli yağış dalgasının altına girdi. Ankara'dan dün meydana gelen sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 1 vatandaşımız kayboldu.

AFAD'DAN TELEFONLARA MESAJ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da vatandaşları uyarmak adına cep telefonlarına mesaj gönderdi. AFAD'ın Hayati Uyarı Bildirimi'nde "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

AFAD tarafından vatandaşlara gönderilen bu mesaj, sosyal medyada da gündem oldu. Ne olduğunu anlamaya çalışan çok sayıda vatandaş, sosyal medya hesapları üzerinden konuyla ilgili yorumda bulundu.

İşte AFAD tarafından gönderilen mesaj: