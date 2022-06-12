AFAD'ın milyonlarca kişiye yolladığı "Hayati Uyarı Bildirimi" sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi

AFAD'ın milyonlarca kişiye yolladığı "Hayati Uyarı Bildirimi" sosyal medyada gündem oldu

12.06.2022 15:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara'da meydana gelen sel felaketi sonrası vatandaşları uyarmak adına olası afet durumlarında 112'nin aranması gerektiği yönünde bilgilendirme mesajı yolladı. Bu mesajı gören birçok vatandaş, durumu anlamaya çalışırken olay, sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye bir süre daha devam edecek şiddetli yağış dalgasının altına girdi. Ankara'dan dün meydana gelen sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 1 vatandaşımız kayboldu.

AFAD'DAN TELEFONLARA MESAJ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da vatandaşları uyarmak adına cep telefonlarına mesaj gönderdi. AFAD'ın Hayati Uyarı Bildirimi'nde "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

AFAD tarafından vatandaşlara gönderilen bu mesaj, sosyal medyada da gündem oldu. Ne olduğunu anlamaya çalışan çok sayıda vatandaş, sosyal medya hesapları üzerinden konuyla ilgili yorumda bulundu.

İşte AFAD tarafından gönderilen mesaj:

AFAD'dan cep telefonlarına acil durum çağrısı! Görenler sosyal medyaya akın etti
YORUMLAR
500
AFAD Afyonkarahisar ekibi Ankara'da göreve başladı AFAD Afyonkarahisar ekibi Ankara'da göreve başladı Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedeni bulan vatandaş o anları anlattı: 'Her yeri yara bere içerisindeydi' Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cansız bedeni bulan vatandaş o anları anlattı: 'Her yeri yara bere içerisindeydi'

Ankara, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'ın milyonlarca kişiye yolladığı 'Hayati Uyarı Bildirimi' sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
16:41 Yürümekte zorlanan Meryem Uzerli'nin görüntüsü görenleri şoke etti
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
16:25 Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak
15:59 Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesildi
15:41 AFAD'ın milyonlarca kişiye yolladığı "Hayati Uyarı Bildirimi" sosyal medyada gündem oldu
15:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sinyali: Takımı bozmayı düşünmüyoruz, 3-4 nokta atışı transfer yapacağız
15:30 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa "acil durum" uyarısı: Öğleden sonra gelecek şiddetli yağış sonucu daha çok olumsuzla karşılaşabiliriz
15:03 Yunan vekilden Miçotakis'e "Türkiye" uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar
14:56 Eski Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love'dan bomba itiraf: 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 16:51:36. #1.12#
SON DAKİKA: AFAD'ın milyonlarca kişiye yolladığı "Hayati Uyarı Bildirimi" sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement