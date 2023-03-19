AFAD'ın minibüsü ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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AFAD'ın minibüsü ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 9 yaralı

19.03.2023 21:23
AFAD'ın minibüsü ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 9 yaralı

DEPREM bölgesi için görevlendirilen Aksaray AFAD İl Müdürlüğüne ait minibüs ile çarpışarak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, AFAD aracındaki 9 kişi ise yaralandı.

DEPREM bölgesi için görevlendirilen Aksaray AFAD İl Müdürlüğüne ait minibüs ile çarpışarak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, AFAD aracındaki 9 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir- Aksaray yolunun 3'üncü kilometresi Terminal kavşağında meydana geldi. Aksaray'dan Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine AFAD personellerinin taşındığı Abdullah Y. yönetimindeki 68 AAP 435 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 AAD 839 plakalı otomobil çarpıştı. Minibüsün çarpmasıyla ortadan ikiye bölünen otomobil metrelerce minibüsün altında sürüklenirken, sürücüsü ise kaza yerinde yaşamını yitirirken, AFAD aracındaki 9 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AFAD aracında yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren otomobilin sürücüsünün cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma savcılık talimatı ile polis tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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