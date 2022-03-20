AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı - Son Dakika
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AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı

20.03.2022 23:17
AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Ukrayna'ya yardım amaçlı gönderilen mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Ukrayna'ya yardım amaçlı gönderilen mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası bölgeye yardım amaçlı malzeme gönderilen AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı, Lviv Veterinerlik Fakültesi Barınma Merkezi önünde faaliyetlerine başladı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Ülkemizin yardım elini Ukrayna halkına ulaştıran mobil mutfak TIR'ımız, Lviv'de sıcak yemek dağıtımına başladı" denildi.


AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı
AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı
AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı
AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı
AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı
AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı
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Ukrayna, Savaş, Rusya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı - Son Dakika
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