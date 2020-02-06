AFAD'ın müracaat çadırına 15 bin başvuru yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'ın müracaat çadırına 15 bin başvuru yapıldı - Son Dakika

AFAD'ın müracaat çadırına 15 bin başvuru yapıldı

6 saat önce

Malatya'da depremzedelerin başvuru yapması için açılan AFAD çadırına, 15 bin kişi başvuru yaptı.

AFAD'ın müracaat çadırına 15 bin başvuru yapıldı, System.String[]

Malatya'da depremzedelerin başvuru yapması için açılan AFAD çadırına, 15 bin kişi başvuru yaptı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Valiliğinin önünde İnönü Kapalı Çarşı üzerinde açtığı yardım çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. AFAD başvuru çadırında görev yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanı Mesut Avcı, başvurularla ilgili yaptığı açıklamada, yoğun olarak çalıştıklarını, günde bin 500-2 bin civarında dilekçe geldiğini aktardı. Avcı, şuana kadar 15 binin üzerinde başvuru olduğunu söyledi. Bu arada, AFAD başvuru çadırına müracaat edenlerden Hasan Gürbüz, evinde büyük hasar olduğunu aktarıp, "Evimizde ağır hasarlar var. Biz de bu hasarların tespiti için AFAD'a başvurduk. Deprem bizleri çok etkiledi. Rabbim beterinden saklasın" ifadelerini kullandı.


AFAD başvuru çadırına müracaat edip, evlerinin hasarlı olduğunu söyleyen Asım Faysal da, "2 gün önce belediye tarafından hasar tespiti yapıldı. Bu depremden sonra evimiz kullanılmayacak hale geldi, bende yıkım için AFAD'a başvurdum" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:39 Kaynak: İHA
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