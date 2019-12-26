AFAD'ın "O Kahraman Benim" projesi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat AFAD'ın 'O Kahraman Benim' projesi - Son Dakika

AFAD'ın "O Kahraman Benim" projesi

6 saat önce

Afet ve Acil Durum (AFAD) Batman İl Müdürü Fevzi Bakır, "O Kahraman Benim" sivil savunma gönüllülük projesi için şimdiye kadar 166 kişinin başvurduğunu söyledi.

AFAD'ın

Afet ve Acil Durum (AFAD) Batman İl Müdürü Fevzi Bakır, "O Kahraman Benim" sivil savunma gönüllülük projesi için şimdiye kadar 166 kişinin başvurduğunu söyledi.

Bakır, Anadolu Ajansı Batman Bürosunu ziyarette, AFAD Başkanlığı'nca afet ve acil durumlarda vatandaşların da gönüllü olarak mücadelede aktif olarak yer almalarını amaçlayan "O Kahraman Benim" sivil savunma gönüllülük projesi hakkında bilgi verdi.

Batman'da özellikle gençlerin gönüllülük başvurusunda bulunduğu kaydeden Bakır, şuanda hiçbir karşılık beklemeden üyeliği onaylanan 166 kişinin olduğunu belirtti.

Bakır, şöyle konuştu:

"E-devlet üzerinde gönüllü üye başvurusu yapılıyor. Amaç, olası bir afet durumunda süratle harekete geçilmesi ve profesyonel ekiplerin olay yerine gelinceye kadar hafif arama kurtarma, basit yangınlara müdahale, ilk yardım, psikososyal destek ve sığınakların yönetimi gibi konularda ilk müdahaleyi yapmalarını sağlamak ve ekiplere destek olmalarını sağlamaktır."

Zaman zaman gönüllülerle bir araya geldiklerini vurgulayan Bakır, gönüllüleri meslek ve başvuru durumlarına göre gruplara ayırarak görevlendireceklerini aktardı.

Batman, AFAD, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:28 Kaynak: AA
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