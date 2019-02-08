Son Dakika Haberleri: Afad'ın Ogb Çalıştayı Eskişehir'de Gerçekleştirilecek

Afad'ın Ogb Çalıştayı Eskişehir'de Gerçekleştirilecek

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi katkılarıyla düzenlenecek olan "Özel Gereksinimli Bireyler (OGB) İçin Afet Risklerinin Azaltılması" çalıştayı Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

Afad'ın Ogb Çalıştayı Eskişehir'de Gerçekleştirilecek, System.String[]
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi katkılarıyla düzenlenecek olan "Özel Gereksinimli Bireyler (OGB) İçin Afet Risklerinin Azaltılması" çalıştayı Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

Çalıştayda afet risklerinin azaltılmasına ilişkin çalışmalar yapan uygulamacı, araştırmacı ve yöneticilerin bir araya getirilerek konunun tartışılması planlanıyor. Buna ek olarak özel gereksinimli vatandaşların olası afet hallerinde ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hazırlıkların yapılmasına yol gösterecek sonuçlara ulaşılması da amaçlanıyor. 12-13 Şubat tarihlerindeki çalıştayın; kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarında konuya ilişkin çalışmalar yapan herkesin ve özel gereksinimli vatandaşların katılımına açık olduğu belirtildi. Çalıştayda olası afetlerin özel gereksinimli kişiler için oluşturabileceği risklerin azaltılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar, çeşitli disiplinlerden uzman ve uygulamacıların konuyu çeşitli boyutlarıyla ele aldığı sunumlarla tartışılacak. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:13 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, AFAD, Eskişehir, Yaşam
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