Afad'ın Projesi Avrupa'da Örnek Gösterildi
2 saat önce
AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü'nün "Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım" adlı projesi Avrupa Birliği Komisyonu tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterildi.
AFAD Eskişehir
İl Müdürlüğü'nün "Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım" adlı projesi Avrupa Birliği
Komisyonu tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterildi.
AFAD'ın yürüttüğü proje yenilikçi çıktılar üretmesi, başarılı bir şekilde yönetilmesi ve gelecek projelere ilham verecek nitelikte olmasından dolayı Avrupa Birliği Komisyonunca iyi uygulama örneği olarak gösterildi. Proje yazılı, görsel ve işitsel eğitim materyalleri ve erişilebilirlik özellikleri sayesinde engelli bireylere afetlere hazırlık konusunda bilgiye kolayca ulaşabilme fırsatı sunuyor. Getirdiği çözüm önerileri ve sürdürülebilir eğitim modülü ile ülkemizde ve proje ortağı ülkelerde ilk olma özelliği taşıyan proje içerisinde engelli bireylere afet öncesi, sırası ve sonrasında uygulaması gereken doğru hareket tarzlarını içeren 75 adet eğitim videosu ve çeşitli eğitim materyalleri barındırıyor. Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere Lehçe, Çekçe ve Bulgar dillerinde de https://afad.anadolu.edu.tr adresinde engellilerin kullanımına hazır hale getirilen eğitim portalında şu ana kadar 12 bin 500 engelli faydalandı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:04 Kaynak: İHA
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