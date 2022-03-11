AFAD'ın Romanya-Ukrayna sınırındaki sıcak yemek dağıtımı bugün de sürdü - Son Dakika
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AFAD'ın Romanya-Ukrayna sınırındaki sıcak yemek dağıtımı bugün de sürdü

11.03.2022 18:40
AFAD'ın Romanya-Ukrayna sınırındaki sıcak yemek dağıtımı bugün de sürdü

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Romanya-Ukrayna sınırında, savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Romanya- Ukrayna sınırında, savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulundu.

AFAD ekipleri, Rusya-Ukrayna savaşının ikinci gününden itibaren Siret Sınır Kapısı'nda Ukraynalı savaş mağdurlarına Türkiye'nin yardım elini uzatmayı sürdürüyor.

Bölgedeki soğuk havaya rağmen bugün de sınırı geçenlere sıcak yemek ikram eden ekipler, ayrıca insani yardım dağıtmaya devam etti.

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Ukraynalıların Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri sürüyor Ukraynalıların Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri sürüyor AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor

Romanya, Ukrayna, Savaş, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD'ın Romanya-Ukrayna sınırındaki sıcak yemek dağıtımı bugün de sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD'ın Romanya-Ukrayna sınırındaki sıcak yemek dağıtımı bugün de sürdü - Son Dakika
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