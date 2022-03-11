AFAD'ın Romanya-Ukrayna sınırındaki sıcak yemek dağıtımı bugün de sürdü - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Romanya- Ukrayna sınırında, savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulundu.

AFAD ekipleri, Rusya-Ukrayna savaşının ikinci gününden itibaren Siret Sınır Kapısı'nda Ukraynalı savaş mağdurlarına Türkiye'nin yardım elini uzatmayı sürdürüyor.

Bölgedeki soğuk havaya rağmen bugün de sınırı geçenlere sıcak yemek ikram eden ekipler, ayrıca insani yardım dağıtmaya devam etti.