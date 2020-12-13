Son dakika haber! AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor - Son Dakika

Son dakika haber! AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor

13.12.2020 12:20

Edinilen son dakika haberine göre AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor AFAD'ın kahraman köpekleri böyle eğitiliyor Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesindeki arama ve kurtarma köpekleri, birçok depremzedenin yaşama tutunmasının yanı sıra heyelan ve sel gibi olası afet durumlarında da görev almak için zorlu...

AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor

AFAD'ın kahraman köpekleri böyle eğitiliyor

İSTANBUL - Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesindeki arama ve kurtarma köpekleri, birçok depremzedenin yaşama tutunmasının yanı sıra heyelan ve sel gibi olası afet durumlarında da görev almak için zorlu bir eğitimden geçiyor.

Gelişmiş koku alma yetenekleri sayesinde heyelan, deprem ve sel gibi olası afet durumlarında ekiplerin adeta gözü kulağı olan ve 2 yıllık eğitim sürecinden geçirilen arama kurtarma köpekleri, AFAD'ın Yeşilköy'deki Köpek Eğitim Merkezinde görevlerine hazır hale getiriliyor. Arama kurtarma köpeklerinin, ilk aşama olarak eğitim yeterlilik sınavını geçmesi gerekiyor. Ardından köpekler, itaat, çeviklik ve yönlendirme eğitimlerini aldıktan sonra çeşitli illerde tecrübe kazanması için enkaz ve parkurlarda zorlu görevlere tabi tutularak afetlere sıkı şekilde hazırlanıyor. AFAD Köpek Eğitim Merkezinde günlük programlar kapsamında gerçekleşen eğitimlerde altın burunlu köpekler, enkaz altında kalan kazazedelerin kurtarılması veya kayıp kişilerin bulunması gibi birçok olayda ekiplerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

"Şu an Türkiye'de 40 civarında arama köpeğimiz var"

İstanbul AFAD Arama Köpekleri Ekip Amiri Tamer Ünal, "Köpeklerimizi 2011 yılında AFAD Başkanlığımız tarafından yayınlanan köpekli arama timleri ve sınav yönetmeliğine göre eğitiyoruz. Bu sınavlarda başarı kazanan köpeklerimiz enkazlarda çalışabilecek yetkinliğe sahip oluyorlar. Şu an Türkiye'de 40 civarında arama köpeğimiz var. Gerek AFAD, gerek özel kuruluşlardan sınavımızı geçen köpeklerle enkazlarda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Köpeklerimiz itaat, yönlendirme, çeviklik ve enkazda arama bulma becerisine sahip olsunlar diye eğitimlerden geçiriyoruz. Enkaz etaplarında gece, gündüz ve her türlü mevsim şartlarında çalışmaları gerekiyor. Zorlu bir süreç, en az 2 sene sürüyor. Bu sürecin sonunda sınava girip başarılı olan köpeklerimiz enkazlarda çalışabiliyorlar. Köpekleri ne zaman alırsak o zaman eğitime başlıyoruz. Sınavların bir diğer amacı ise fiziksel yeterliliklerinin uygunluğuna bakabilmek bu yüzden sınavlara 2 senede bir girmek zorundalar" dedi.

"Köpeklerimiz zaten canlı arama köpekleri olduğu için orada tepki vermediler"

İstanbul AFAD Köpekli Arama Ekibinde görevli Ceyhun Ersöz, "İzmir depremi gerçekleştikten sonra haberi alır almaz olay yerine intikal etmek için hazırlandık. Hızlı bir şekilde İzmir'e doğru yola çıktık. İzmir'e çok kısa sürede ulaştık ve kriz merkezine geldiğimizi belirttik. Daha sonra bizi bir enkaza yönlendirdiler. Enkaz pres halindeydi. 3 tane enkazda çalıştık. Bir tanesinde kısmi yıkım vardı. Diğerleri pres enkazdı. İlk çalıştığımız enkazda 7 tane cansız bedene ulaştık. Köpeklerimiz zaten canlı arama köpekleri olduğu için orada tepki vermediler. Daha sonra Rıza Bey Apartmanına geçtik. İstanbul ekibi olarak başından sonuna kadar orada çalıştık. Enkazın yüksek olması ve insanın çok olması bizi zorladı. Ama duygulandıran olaylar da yaşadık. Bir annenin 'benim çocuğumun kokusunu alamadınız mı' diye köpeklere doğru yönelmesi bizi derinden etkilemişti" şeklinde konuştu.

Son dakika haber! AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor
Son dakika haber! AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor
Son dakika haber! AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor
Son dakika haber! AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor
Son dakika haber! AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor
Son dakika haber! AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor
Son dakika haber! AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor
Son dakika haber! AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor
Son dakika haber! AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor
Son dakika haber! AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor
Son dakika haber! AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor
Son dakika haber! AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor
Son dakika haber! AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Heyelan, AFAD, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! AFAD'ın sınavını geçen köpekler afetlerde görev alıyor - Son Dakika


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