AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor - Son Dakika
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AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor

10.03.2022 16:19
AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Romanya-Ukrayna sınırındaki Siret Sınır Kapısı'nda, yoğun kar yağışına rağmen insani yardım ve sıcak yemek dağıtmayı devam ettiriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Romanya- Ukrayna sınırındaki Siret Sınır Kapısı'nda, yoğun kar yağışına rağmen insani yardım ve sıcak yemek dağıtmayı devam ettiriyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ikinci gününden itibaren Siret Sınır Kapısı'nda insani yardım malzemesi dağıtmayı sürdüren AFAD, bugün de savaştan kaçanlara sıcak yemek ikram etti.

Savaş mağdurlarına Türkiye'nin yardım elini uzatan AFAD, bölgede başlayan yoğun kar yağışına rağmen insani yardım malzemesi dağıtmayı da sürdürüyor.

AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor
AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor
AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor

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Romanya-Ukrayna sınırındaki kar yağışı savaş mağdurlarının geçişini zorlaştırıyor Romanya-Ukrayna sınırındaki kar yağışı savaş mağdurlarının geçişini zorlaştırıyor Ukraynalı savaş mağdurlarının Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri sürüyor Ukraynalı savaş mağdurlarının Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri sürüyor

Romanya, Ukrayna, AFAD, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor - Son Dakika


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