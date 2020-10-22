AFAD'ın Van teşkilatı, 9 yılda yenilenen ekipmanıyla güven veriyor - Son Dakika

Van'da 23 Ekim 2011'de yaşanan depremden hemen sonra enkaz altında kalanları kurtarmak için harekete geçen Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 9 yılda teknik ekipmanını yenileyip lojistik imkanlarını geliştirerek olası doğal afetlere en kısa sürede müdahale edebilecek imkanlara kavuştu.

Depremden kısa süre sonra yıkılan binaların bulunduğu bölgeye ulaşan, insanları kurtarabilmek için tüm imkanlarını seferber eden AFAD ekipleri, saatler süren çalışmalar sonunda enkazların altından yüzlerce kişiyi kurtararak depremin adeta kahramanları oldu.

"Sesimi duyan var mı?" çağrısıyla enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışan AFAD ekipleri, bir taraftan da evleri yıkılanların beslenme, barınma ve ısınma ihtiyaçlarının karşılamak için devletin tüm imkanlarını seferber etti.

Van depreminde başarılı bir sınav veren İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2011'den bu yana devletin sağladığı imkanlarla teknik ekipmanını yeniledi, aynı anda binlerce kişinin ihtiyacının karşılanabileceği bölgenin en büyük lojistik depolarından birini kurdu.

Bu sayede doğal afetlerin yanı sıra boğulma, trafik kazası gibi olaylara kısa sürede müdahale etme imkanına kavuşan Müdürlük, 23 Şubat'ta Başkale ilçesinde yaşanan sarsıntıda kısa sürede vatandaşların sıcak yemek, geçici barınma ve ısınma sorununu çözerek devletin gücünü ve şefkat elini depremzedelere hissettirdi.

"Van birlik ve beraberlikle tekrar ayağa kaldırıldı"

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 644 kişinin yaşamını yitirdiği 23 Ekim ve 9 Kasım depremleriyle yıkılan Van'ın, devletin gücü, vatandaşların birlik ve beraberliğiyle tekrar ayağa kaldırıldığını söyledi.

Depremin ardından insanların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla eğitim seferberliği başlattıklarını belirten Uçar, nüfusa oranla eğitim verenlerin sayısı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldıklarını vurguladı.

Türkiye'de Van'ın da aralarında bulunduğu 27 bölgede lojistik depoların kurulduğunu anlatan Uçar, şöyle devam etti:

"Depomuzda 25 bin çadır, 8 bin katlanır yatak, 100 bin battaniye ve olası afet durumlarda kullanılacak binlerce yaşamsal malzeme bulunuyor. Hükümetimizin büyük özverisi ve AFAD Başkanlığımızın koordinesinde kurum ve kurumların iş birliğiyle çok güzel, çok büyük hizmetler verildi. Lojistik anlamda da görülen aksaklık ve eksikler, hükümetimiz ve AFAD Başkanlığımız tarafından hızlı şekilde programa alınarak giderildi. 2011 depreminde en çok ihtiyaç duyulan demirbaş çadırdı ve bunu karşılamak için diğer illerden buraya sevkiyat yapılmıştı. Şimdi depomuzda afet durumunda ihtiyaç duyulacak malzemeler hazır bulunduruluyor. Afet anında malzemeler 12 dakikada yola çıkar ve vatandaşlarımıza ulaştırılır. Bunun yanında araç ve gereç anlamında da eksiklikler giderildi."

"Lojistik depoların önemini son depremlerde gördük"

Yenilenen teknik ekipmanı ve geliştirilen lojistik imkanlarıyla Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Siirt ve Ağrı'ya hitap edecek duruma geldiklerini ifade eden Uçar, 23 Şubat'ta Başkale'de yaşanan ve Özalp ilçesine bağlı bazı kırsal mahallelerde de etkili olan depremde lojistik deponun öneminin görüldüğünü vurguladı.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu malzemelerin kısa sürede deprem bölgesine ulaştırıldığını dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Başkale ilçemizdeki depremde bize 150 kilometre uzaklıktaki bölgeye aynı gece 400 çadır kurarak vatandaşımızı yerleştirdik. Depremden 2 saat sonra insanların iaşe ihtiyacını karşılayarak lojistik deponun önemini gösterdik. Depomuz online sistemle çalışıyor. AFAD Başkanlığı koordinesinde sistem üzerinde buradaki malzemeler takip ediliyor. Yine lojistik deponun alanında bulunan konteynerleri kısa sürede afetzedelerimize teslim ettik. Bu da işin ne kadar hızlı, sağlıklı ve koordineli yürüdüğünün bir örneği olarak gösterilebilir."

"Depremden sonra müdahale kapasitemizi artırdık"

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Birlik Müdürü Sadi Ekin ise depremlerden sonra müdahale kapasitesinin artırılması için AFAD Başkanlığı tarafından hafif, orta ve ağır tonajlı arama kurtarma araçları tahsis edildiğini belirtti.

Personelin hizmet içi eğitimlerinin aralıksız sürdürüldüğünü anlatan Ekin, "Başkale ve Özalp depremlerinde kısa sürede araç ve ekiplerle afet bölgesine ulaştık. İyileştirme çalışmalarına katkı sunduk. Personelimiz 2011'de ciddi bir tecrübe kazanmıştı ve daha profesyonelce bir müdahale gerçekleştirdi." dedi.