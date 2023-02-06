Deprem bölgesinden acı görüntüler! Kahramanmaraş'ta bir köy neredeyse tamamı yıkıldı - Son Dakika
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Deprem bölgesinden acı görüntüler! Kahramanmaraş'ta bir köy neredeyse tamamı yıkıldı

06.02.2023 13:30

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ise yürek yakan manzara bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Videoda yol boyu evlerin yıkıldığı göze çarpıyor. Ayrıca asfaltta da deprem nedeniyle yarıklar oluştuğu gözüküyor.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkıma neden oldu.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR KÖY YERLE BİR OLDU

Dakikalar ilerledikçe depremin ağır bilançosu da ortaya çıkıyor. Bir kişi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta yıkılan köyün videosunu paylaştı. Paylaşımda, evlerin yıkıldığı gözükürken neredeyse hiçbir konutun sağlam olmadığı gözüküyor.

YOL DA ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan arabanın içinden telefon kamerası ile köy yolundaki son durumda kayıt altına alındı. Çekilen videoda asfaltın deprem nedeniyle yarıldığı da çok net gözüküyor.

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Son Dakika Güncel Deprem bölgesinden acı görüntüler! Kahramanmaraş'ta bir köy neredeyse tamamı yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem bölgesinden acı görüntüler! Kahramanmaraş'ta bir köy neredeyse tamamı yıkıldı - Son Dakika
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