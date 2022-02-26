AFAD'ın yardım TIR'ları Ukrayna'ya ulaştı (2) - Son Dakika
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AFAD'ın yardım TIR'ları Ukrayna'ya ulaştı (2)

26.02.2022 22:23
AFAD'ın yardım TIR'ları Ukrayna'ya ulaştı (2)

3 TIR MOLDOVA'DAKİ UKRAYNA VATANDAŞLARI İÇİN YOLA ÇIKTIAFAD'dan yapılan açıklamada, Moldova'ya sığınan Ukrayna vatandaşları için yardım malzemelerini taşıyan TIR'ların da yola çıktığı belirtildi.

3 TIR MOLDOVA'DAKİ UKRAYNA VATANDAŞLARI İÇİN YOLA ÇIKTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, Moldova'ya sığınan Ukrayna vatandaşları için yardım malzemelerini taşıyan TIR'ların da yola çıktığı belirtildi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada "İnsanlığın yanında olmaya devam ediyoruz! Moldova'ya sığınan Ukrayna vatandaşlarının barınma ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla hazırladığımız ve 120 çadır, 480 yatak ile 960 battaniyeden oluşan 3 TIR'ı daha Tekirdağ'dan yola çıkarıyoruz" denildi.

Haber: ANKARA,


AFAD'ın yardım TIR'ları Ukrayna'ya ulaştı (2)
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Moldova, Ukrayna, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFAD'ın yardım TIR'ları Ukrayna'ya ulaştı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD'ın yardım TIR'ları Ukrayna'ya ulaştı (2) - Son Dakika
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